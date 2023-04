De sterren voor Luik-Bastenaken-Luik: Evenepoel en Pogacar topfavoriet, wie zijn de outsiders?

***

Laat ons beginnen met Remco Evenepoel . De kopman van Soudal - Quick Step verdedigt zijn titel in Luik, in zijn wereldkampioenentrui! Vorig jaar stoof hij weg op La Redoute.

U kent het spreekwoord: als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.

Onze wielerkenners schuiven drie namen naar voren.

Tom Pidcock opende zijn seizoen met winst in Strade Bianche, maar viel daarna in Tirreno. Vorige week in de Amstel knokte hij zichzelf naar de derde plaats. Herhaalt hij dat nummer in Luik?

De voorbije weken maakte u kennis met Ben Healy. De Ierse renner reed podiums in de Brabantse Pijl (2e) én de Amstel Gold Race (2e). En bij de junioren heeft hij Remco Evenepoel geklopt.

Als u het wielrennen op de voet volgt, heeft u Mattias Skjelmose begin dit seizoen al zien winnen in Franse rittenkoersen. Woensdag gaf de Deen zijn visitekaartje af met een tweede plaats op de Muur van Hoei.