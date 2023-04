Uw gids voor de Waalse Pijl 2023 (mannen en vrouwen): parcours, deelnemers en livestream

Woensdag doemt een van de steilste beklimmingen in wielerland weer op. In de Waalse Pijl kijken de explosiefste klimmers mekaar in de ogen op de gevreesde Muur van Hoei. Wie zijn de favorieten? Hoe ziet het parcours eruit? En wanneer kunt u kijken? Hier is uw gids voor de Waalse wielerklassieker.

Zo was het vorig jaar:

Sinds de jaren 80 zit het venijn in de staart. De beslissing in de Waalse Pijl valt traditioneel in de slotkilometer op de Muur van Hoei. Dylan Teuns bekroonde zijn sterk voorjaar met een prachtige overwinning op de steile klim. Hij klopte niemand minder dan recordhouder Alejandro Valverde. De 5-voudige winnaar van de Waalse Pijl vuurde zijn pijl af op 250 meter van de top. Teuns antwoordde snedig en zette de Spaanse grootmeester op zijn plaats. Valverde kwam nog even op schouderhoogte, maar Teuns had een topdag en gleed naar de eerste Belgische overwinning sinds Philippe Gilbert in 2011. De Rus Vlasov mocht mee het podium op, 3-voudig winnaar Julian Alaphilippe kwam als 4e over de top in Hoei.

Het parcours:

De renners leggen dit jaar 194 km af in de Waalse Pijl. De wedstrijd begint om 11.50 uur in Herve - ten oosten van Luik - en eindigt rond 16.25 uur op de Muur van Hoei. In de eerste 40 kilometer kunnen de deelnemers zich opwarmen met de Côte de Trasenster en de Côte des Forges. Het hoofdgerecht volgt na 100 kilometer. Dan komt de ober met de Côte d’Ereffe, de Côte de Cherave én de Muur van Hoei. Die schotel krijgen de renners 3 keer opgediend. De taart met vuurwerk komt er op 1,3 km van de streep aan. Dan beklimmen de coureurs de Muur van Hoei voor de laatste keer. De klim is 1,3 km lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6%. Het middenstuk is het steilst, daar schommelt het stijgingspercentage rond de 15 %. Op 200 meter van de finish vlakt de klim af. Wie verbijt de krampen en heeft nog een ultieme jump in de benen?

Overzicht beklimmingen Waalse Pijl.

De deelnemers:

Live bij Sporza:

hier kunt u de Waalse Pijl van start tot finish volgen

de uitzending op Eén en de livestream gaan van start om 14 uur met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer

Christophe Vandegoor komt tussen met flitsen op Radio 1

De Waalse Pijl voor vrouwen:

De vrouwen beginnen in Hoei en finishen in Hoei. In 127 kilometer moeten zij 7 hellingen over: 2 keer Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave, 3 keer de Muur van Hoei. 7 jaar op een rij was Anna van der Breggen er onklopbaar. Tot de Nederlandse eind 2021 stopte met koersen. Annemiek van Vleuten rook haar kans om de fakkel over te nemen, maar het was de Italiaanse renster Marta Cavalli die het duel won en het kroontje van Van der Breggen overnam. De twee komen ook morgen aan de start, net als Shirin van Anrooij. De jonge Nederlandse heeft dit seizoen meer dan eens laten zien dat ze over sterke benen beschikt. Meer Nederlands geweld aan de start: Demi Vollering, zondag nog winnares van de Amstel. Ploeggenote Lotte Kopecky is er niet bij in Hoei. Haar voorjaar is afgelopen. De Belgische die mag/kan verrassen luistert naar de naam Justine Ghekiere. Twee maanden terug schitterde ze met de gele én de bolletjestrui in de Ronde van Valencia. start: om 8.42 uur in Hoei finish: rond 12 uur in Hoei

