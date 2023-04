Ben "Urbanus" Healy lacht met gelijkenissen: "Hij heeft mooi haar!"

De Ier - nochtans geboren in Engeland en nog altijd woonachtig in Birmingham - heeft de allures van een ruige rockster, maar Healy presenteert zich als een bijzonder minzame renner.

In de Brabantse Pijl was Ben Healy een ontdekking, in de Amstel Gold Race bevestigde hij razendsnel.

Met British Cycling boterde het niet. "Hun focus lag op andere zaken. Of ze me onderschat hebben? Dat denk ik wel, ja. Bij Ierland zou ik meer kansen krijgen."

"Klopt, maar de familie langs mijn vaders kant is Iers en als junior was het de juiste keuze om van nationaliteit te veranderen."

"Terugkeer zou voor animo gezorgd hebben, maar zou uitslag niet veranderd hebben"

En die kansen grijpt de tweedejaarsprof dit voorjaar. Een vertrouwensboost is zijn verklaring en ook het slechte weer zoals in de voorbije koersen schrikt hem niet af.

In de Amstel Gold Race zat er misschien wel meer in. Healy knabbelde aan zijn achterstand op solist Tadej Pogacar, tot de wagen van de koersdirectie de koers mee bepaalde.

"Zelfs als ik was teruggekeerd, dan zou dat de uitslag niet veranderd hebben. Het zou erg moeilijk geweest zijn om Tadej te kloppen. Al had een terugkeer wel meer animo gegeven."

Misschien neemt hij woensdag in de Waalse Pijl of zondag in Luik revanche? "Luik-Bastenaken-Luik ligt me zeker beter."

"In Hoei draait het om watts per kilo. Dat ligt me iets minder goed, al merk ik wel beterschap. Maar explosiviteit is niet mijn sterkste punt en dat heb je woensdag nodig. In Luik verliest iedereen zijn punch."

Zondag ontmoet hij naast Pogacar ook Remco Evenepoel. "Wiens benen ik zou willen lenen? Doe mij maar die van Pogacar. Het was indrukwekkend hoe hij wegreed op de Keutenberg."