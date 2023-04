Wie is revelatie Ben Healy? "Geef hem 10 meter en je hebt een probleem"

Het zwaartepunt van de klimklassiekers staat nog voor de deur, maar met Ben Healy is er nu al een revelatie opgestaan. Wie is de 22-jarige new kid on the block? Ploegmakker Jens Keukeleire en ploegleider Ken Vanmarcke typeren de Ier met Engels bloed. "Als je hem wil tegenhouden, moet je duidelijke taal spreken."

2e in de Brabantse Pijl en 2e in de Amstel Gold Race: als tweedejaarsprof heeft Ben Healy (22) zichzelf helemaal gelanceerd. De kleine Ier - geboren en getogen in Birmingham - maakte op het gepaste moment de overstap van zijn MTB naar de wegfiets en koos in 2017 voor Ierse papieren nadat er met British Cycling een haar in de boter zat. Healy heeft met zijn lange manen een zeker rock-'n-roll-gehalte, maar wordt door ploegmakker Jens Keukeleire als "rustig en introvert" beschreven. "Veel jonge gasten zijn meteen heel mondig, maar Ben is een beetje stiller. Hij is geen tafelspringer", zegt de West-Vlaming van EF Education-Easy Post. "Hij is vooral met zijn vak bezig, al heeft hij me vorige week verrast. In de Brabantse Pijl had je niet het allersterkste deelnemersveld, maar om dit te herhalen in de Amstel... Dat is toch heel straf." "Hij had dit seizoen op Mallorca al bewezen dat hij tijdens de winter een ferme stap had gezet." "Bij een val in de Ster van Bessèges liep hij een breukje in zijn hand op, maar ik hoorde in onze ploeg dat zijn herstel heel vlot ging en hij heeft zich op deze periode voorbereid met een hoogtestage en in kleinere koersen. Dat is wonderwel geslaagd."

Ben Healy rijdt het voorjaar van zijn leven.

De Ronde van Noorwegen bevestigde al het goede

Ploegleider Ken Vanmarcke bevestigt wat Keukeleire zegt. "Na die blessure begin februari liet hij zijn fiets slechts 2 dagen staan. Daarna reed hij meteen uren op de rollen." "We vroegen ons af of hij klaar zou zijn om te hervatten in de Coppi e Bartali (21-25 maart). Hij won er meteen een rit en werd 3e in de eindstand." "Zonder werk voor de ploeg had hij er kunnen winnen. Dat deed hij overigens daags na die Italiaanse wielerweek in de GP Industria. Hij reed er iedereen los uit het wiel."

Vanmarcke weet al langer welk vlees hij in de kuip heeft. Healy werd in 2019 niet voor niets de jongste ritwinnaar in de Ronde van de Toekomst en hielp maatje Tom Pidcock in 2020 aan eindwinst bij de Baby Giro. "In de Ronde van Noorwegen viel hij vorig jaar op 80 km van de finish aan. Ik floot hem terug, maar 20 kilometer later ging hij weer." "Ik riep hem weer een halt toe, tot hij het niet veel later nog eens probeerde. Uiteindelijk pakte Remco Evenepoel hem pas op 200 meter voor de aankomst terug." "Ben is geen powermens, maar is bijzonder aerodynamisch. Zijn tijdrit is fantastisch. Hij begrijpt alles over rolweerstand en is als echte coureur veel bezig met data, maar hij denkt er ook niet té veel over na." "Hij wil gewoon koersen en als je hem wil tegenhouden, dan moet je dus redelijk duidelijke taal spreken", lacht de ploegleider. "Dat is ook geen probleem, al verschoot hij in de Brabantse Pijl wel enkele pijlen. Na de koers hebben we dat besproken en daar leert hij uit. Maar iedereen weet: geef hem 10 meter en je hebt een probleem."

Ben Healy kan een stukje tijdrijden.

"De Giro wordt zijn eerste grote ronde"

Opvallend: slecht weer zoals vorige week schrikt de Ier duidelijk niet af. "In België hebben we vaak strontweer, ginds is het nog 10 keer erger. Hij denkt er gewoon niet te veel over na en klaagt niet." "In de Brabantse Pijl kwam iedereen naar onze wagen voor extra kledij, hij bleef gewoon rijden." "Ik merkte het ook al op stage op", vult Keukeleire aan. "Iedereen was stevig ingepakt, hij reed rond alsof het 10 graden warmer was." En dat voor een lichtgewicht van zo'n 62 kilogram. Healy vertelde zelf dat hij deze winter aan zijn gewicht heeft gewerkt. "Babyvet", zegt Vanmarcke. "Je mag dat op die leeftijd ook niet overdrijven en je mag hem niet uitwringen. Maar voor hem zit alles eenvoudig in elkaar. Hij is enorm leergierig." Ook voor een carrièreplan is het nog te vroeg. "We duwen hem nog niet in een hoekje." "Wij ontdekken hem, hij zichzelf. Hij is veel te licht voor een koers als Roubaix, maar kleinere rittenkoersen met een tijdrit zijn iets voor hem. En volgende maand rijdt hij met de Giro zijn eerste grote ronde."

Als verzorger met bidons in Parijs-Roubaix