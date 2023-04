Lokale favoriet houdt Liam Everts van eerste MX2-zege, Jorge Prado wint in MXGP

Jago Geerts domineert dit seizoen in de MX2-klasse, de wachtkamer van de zwaardere MXGP-klasse. Dat bewees hij ook in de eerste manche in Trentino, waar hij net de Italiaan Andrea Adamo kon afhouden.



Adamo zelf was dan weer een fractie sneller dan Liam Everts in de strijd om de 2e plaats. Die geschiedenis herhaalde zich, want ook in de 2e manche eindigden beide KTM-rijders op 2 en 3.



Omdat Geerts pas 7e werd in de 2e manche, kon Adamo met zijn 2 tweede plaatsen alsnog de zege in de GP grijpen. In het kampioenschap heeft Geerts wel nog altijd 22 punten voorsprong op Adamo.