"Frans gerecht opent onderzoek naar transfernetwerk van Mogi Bayat bij FC Nantes"

"Het vooronderzoek dat werd uitgevoerd door het parket van Rennes heeft geleid tot de start van een gerechtelijk onderzoek op 29 juni 2022", zo bevestigde procureur Philipe Astruc aan L'Equipe.

FC Nantes zegt aan de krant geen verdere informatie over het onderzoek te hebben. Volgens L'Equipe wordt het transfernetwerk van Mogi Bayat bij FC Nantes in het vizier genomen.

De intussen 48-jarige Bayat, in ons land een van de hoofdverdachten in de zaak Operatie Zero, heeft al jaren goeie banden met FC Nantes en regelde er tal van transfers, ook van en naar Belgische clubs.

In België zal Bayat zich nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn rol in Operatie Zero, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal.

Aanvankelijk waren er daarin 57 verdachten, 56 natuurlijke personen en één vennootschap. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Intussen sloten reeds 10 verdachten een minnelijke schikking met het federaal parket.

Het dossier zelf zit intussen bij de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI), de instantie die over de verwijzing moet beslissen. Omdat verschillende partijen bijkomende onderzoeksdaden hebben gevraagd, werd de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het dossier moest daardoor terug naar de onderzoeksrechter, die al dan niet gevolg zal geven aan die vragen.