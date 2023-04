Mathieu van der Poel voor Parijs-Roubaix: "Ik rijd niet zo graag over kasseien"

Mathieu van der Poel rijdt zijn 3e Parijs-Roubaix. Bij zijn debuut twee jaar geleden finishte hij als 3e, vorig jaar werd de allrounder 9e.

Vandaag komt MVDP als topfavoriet aan de start van de Helleklassieker.

"Of ik de superfavoriet ben? Dat is moeilijk om te zeggen, want er kan veel gebeuren", weet hij ook. "Het is niet zoals de Ronde waar je als sterkste kan wegrijden op een klim."

Met de Scheldeprijs laste Van der Poel woensdag nog een extra training in. Koersen doet hij liever dan trainen op kasseien.

"Ik rijd niet zo graag over kasseien", verrast hij. "Ik doe dat ook niet op training."

"Ook de verkenning van Parijs-Roubaix vind ik de minst leuke. Voor je plezier doe je het niet", lacht Van der Poel.