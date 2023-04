Van Aert slaapt slecht in de Hel en voelt zich geen favoriet: "Het is van heel graag willen, niet van moeten"

De topfavorieten lopen stilaan warm in de Hel om morgen over de kasseien te dokkeren. Al slaapt Wout van Aert er niet geweldig goed. De schuldige: zijn ribben. De Belg wendt de druk af, maar ook andere kleppers als Van der Poel, Lampaert en Van Baarle klinken opvallend voorzichtig voor Parijs-Roubaix.

Van Aert: "Verkenning deed geen deugd aan ribben"

Ik heb nooit getwijfeld over deelname. Maar het is niet ideaal om naast je focus voor de wedstrijd, ook nog bezig te moeten zijn met de verzorging van je wondes", vertelt Wout van Aert over zijn moeizame voorbereidingsweek. "Ik heb nog last van mijn ribben na mijn val in de Ronde van Vlaanderen. Dat is ambetant, maar niet meer dan dat."

Slaapt de Belg er slecht van? "Op de fiets valt het wel mee, zeker als de benen meer pijn doen. Gewone dingen doen, zoals slapen, doen meer pijn."



Het is morgen van heel graag willen, niet van moeten. Wout van Aert

"Ik voelde wel een reactie op de verkenning. De kasseien doen geen deugd voor je ribben, natuurlijk. Hopelijk voel ik morgen pas iets na de koers. De knie geneest goed, dus dat is een minder grote zorg."

"Het is een beetje vervelend", daarmee heeft Van Aert alles over zijn lichaam gezegd. Hij gaat over naar zijn winstkansen. "Het is morgen van heel graag willen, niet van moeten. We rijden als ploeg een goed voorjaar. Daar zou wel een monument bij passen."

Wie is de grootste kanshebber om een kassei mee naar huis te nemen? "Ik voel me niet topfavoriet, zoals ik de voorgaande jaren misschien wel was", is de renner van Jumbo - Visma eerlijk.

Van der Poel: "Ik superfavoriet? Moeilijk te zeggen"

Mathieu van der Poel is na een "perfecte training" in de Scheldeprijs helemaal klaar voor Roubaix. "Het deed fysiek en mentaal deugd. In koers ga je net iets dieper, het is ook leuk om te werken voor iemand die het vaak afwerkt."

De Nederlander stond al eens op het podium, tijdens een natte oktobereditie. Hoopt hij zondag minstens op hetzelfde resultaat? "Die wedstrijd in oktober was episch. Morgen zal het wel wat droger zijn." "Ik Superfavoriet? Dat is moeilijk om te zeggen, want er kan veel gebeuren. Het is niet zoals de Ronde waar je als sterkste kan wegrijden op een klim."

"Ik rij niet zo graag over kasseien en doe dat niet op training. Dus ook de verkenning hier is de minst leuke. Voor je plezier doe je het niet", besluit hij lachend.

Lampaert: "Nog geen excuses gekregen van fan vorig jaar"

Tijd voor een outsider. Vorig jaar zag hij zijn podiumkansen in rook opgaan door een spectaculaire val, dit jaar hoopt Yves Lampaert op een beter koersverloop. "Ik ben voldoende hersteld om morgen fris te zijn. We komen morgen met een sterke ploeg aan de start. Roubaix is onvoorspelbaar en het is een moeilijke koers om te winnen, ook voor de tenoren." "Hopelijk komen morgen de supporters niet te dicht bij de renners. Ik heb geen excuses gekregen en ik hield er grote teleurstelling aan over. Laat ons hopen dat we daar morgen van gespaard blijven."

Van Baarle: "Ziekte niet ideaal, maar ben 100% fit"