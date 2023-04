Vandegoor: "Rijdt Van Baarle 200 procent in dienst van Van Aert of is hij wisselkopman?"

Hoe voelt Van Aert zich?

Na de verkenning op de kasseien van de Helleklassieker klonk Wout van Aert niet bijster optimistisch. Hij had last van zijn ribben en zijn knie na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Speelt hij verstoppertje of is het ernstig? "Ik vrees dat laatste", stelt Vandegoor. "De impact van een valpartij merk je nooit meteen, maar meestal pas twee dagen later." "Kijk maar naar Remco Evenepoel: de enige rit in de Vuelta waar hij tijd verloor, was twee dagen na een val." "Als Van Aert zegt dat hij last heeft van zijn ribben, dan geloven we hem ook wel. "What you see, is what you get"."

In Roubaix is er geen Oude Kwaremont of een buitenaardse Tadej Pogacar. Christophe Vandegoor

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal was er wat oplapwerk na de Ronde bij Van Aert. "Veel renners zouden dolgelukkig zijn met een vierde plek in de Ronde van Vlaanderen, maar voor een winnaarstype als Van Aert is dat onvoldoende." Toch ziet Vandegoor Van Aert nog steeds als een favoriet voor Parijs-Roubaix. "En dat zeg ik niet zomaar", zegt hij. "Ten eerste heeft Van Aert de ijzeren wil van een winnaar." "In Roubaix is er ook geen Oude Kwaremont of een buitenaardse Tadej Pogacar. Bovendien zal Van Aert minder energie verliezen dan zijn tegenstanders op de kasseien door zijn technische achtergrond als crosser." "Parijs-Roubaix is een koers die Van Aert heel goed ligt. Vorig jaar werd hij tweede, nadat hij de Ronde van Vlaanderen had gemist door een coronabesmetting."

Hoe zit het met Jumbo-Visma?

Als Van Aert wil slagen in zijn opzet, zal ook zijn ploeg Jumbo-Visma sterk voor de dag moeten komen. "Ze zullen in elk geval een prominentere rol moeten spelen dan in de Ronde van Vlaanderen", aldus Vandegoor. "Jumbo-Visma was collectief indrukwekkend in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem... Maar het doel van het team is toch om een kasseimonument te winnen met kopman Wout van Aert." "Ook zijn luitenant Christophe Laporte droomt van Parijs-Roubaix. Als de kans zich voordoet, zal hij die niet laten liggen. Nathan Van Hooydonck zat in de Ronde in de vlucht, maar daar werden vragen bij gesteld, omdat hij geen echte "afwerker" is. Van Hooydonck zal nu redeneren: ik zal ze eens een poepje laten ruiken." "Maar de interessantste vraag gaat over de rol van Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar die hersteld is van zijn val in de E3. Zal hij 200 procent in dienst rijden van Van Aert of is hij is de wisselkopman?"

Jumbo-Visma zal in elk geval een prominentere rol moeten spelen dan in de Ronde van Vlaanderen. Christophe Vandegoor

Wie zijn de andere kanshebbers?

Uiteraard zijn Wout van Aert en zijn ploegmaats niet de enige kanshebbers. "Mathieu van der Poel verkeert misschien wel in zijn beste conditie ooit", weet Vandegoor. "Kijk maar naar zijn raid in Milaan-Sanremo en zijn 2e plek in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar lag Roubaix twee weken na de Ronde door de verkiezingen in Frankrijk, en dan zag je al dat de conditie van Van der Poel in dalende lijn was. Nu zit er maar 7 dagen tussen." "Enkele andere favorieten: Mads Pedersen, Kasper Asgreen en Stefan Küng. Ze zaten in de Ronde in de goede vlucht en zullen zondag opnieuw proberen om Van Aert en Van der Poel te verschalken." "Ook Filippo Ganna heeft van Parijs-Roubaix een doel gemaakt. De Italiaan heeft de koers al eens gewonnen bij de beloften en het past ook perfect bij zijn mogelijkheden. Hij zal er een werelduurrecord van willen maken op 50 km van de streep."

Hoe liggen de kansen voor Kopecky?