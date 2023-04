Zonder Nina Derwael gaan gymnastes op zoek naar WK-ticket: "Stressy, maar aanpassingen zijn gelukt"

Zonder Derwael, maar vol vertrouwen

"Toch moeten we ook zonder Nina het nodige vertrouwen hebben", vertelt bondscoach Marjorie Heuls. "In het verleden heeft het team al laten zien dat het ook dan mooie prestaties kan neerzetten."

De Belgische turnbond (KBT) heeft haar selecties voor het EK toestelturnen van volgende week in het Turkse Antalya (11-16 april) voorgesteld: Lisa Vaelen, Jutta Verkest, Maellyse Brassart, Fien Enghels, Aberdeen O'Driscoll en reserve léa Tollet mogen ons land in de vrouwencompetitie verdedigen.

Als we onze training kunnen kopiëren en plakken, zullen we goed scoren.

"We hebben de nodige aanpassingen moeten maken, maar die zijn succesvol verlopen", klonk het verder hoopvol. "Ik heb alle vertrouwen in dit team."

Zo zal Lisa Vaelen in afwezigheid van de ervaren Derwael de rol van teamkapitein op zich nemen. "Het is vreemd om Nina niet bij ons te hebben, maar we moeten vooruit", was Vaelen eerlijk.

Ook vorig jaar moest de Belgische ploeg het op het EK zonder speerpunt Nina Derwael doen. De Belgische gymnastes werden toen vijfde. Vaelen en co proberen dit kunstje in Antalya opnieuw te klaren, om zo een ticket voor het wereldkampioenschap - later dit jaar in Antwerpen - te scoren.

De top 13 in de landencompetitie heeft recht op zo'n exemplaar. "Onze training vandaag was een soort generale repetitie voor het EK. Als we onze prestatie kunnen kopiëren en plakken, zullen we goed scoren. De meisjes hebben heel wat mooie dingen laten zien", klonk het alvast ambitieus bij Heuls.

"We hebben inderdaad een goede voorbereiding achter de rug", sprong Vaelen haar trainster bij. "We hebben nu nog een week de tijd om alles scherp te stellen en mikken dan zeker opnieuw op een top 5-plek en een plaats op het WK in eigen land."