Vraagtekens rond Nina Derwael na EK-forfait: "Het wordt mentaal geen eenvoudige revalidatie"

Nina Derwael moet door een schouderblessure verstek laten gaan voor het EK turnen binnen twee weken. Een fikse tegenvaller voor Derwael zelf, maar ook voor het Belgische team, dat zich in Turkije wil plaatsen voor het WK in Antwerpen. "Maar ook zonder Derwael moet dat WK haalbaar zijn voor het team", zegt radioreporter Steffy Merlevede.

"Een stevige tegenvaller, haar bovenarm is cruciaal voor haar nummer"

Derwael maakte het slechte nieuws over haar schouderblessure woensdag bekend op sociale media. "Een blessure komt nooit op een goed moment", luidde het. "Het is erg jammer, want ik had opnieuw een goed gevoel bij de laatste trainingen."

Flink balen voor het Belgische turnboegbeeld, dat ziet ook radioreporter Steffy Merlevede. "Het is een stevige tegenvaller. Haar bovenarm is net heel belangrijk voor haar nummer, de brug met ongelijke leggers. De revalidatie van zo'n schouder uit de kom duurt doorgaans één tot drie maanden, al is het afwachten hoe ernstig het is."

"Ze wil echt wel schitteren op het WK in Antwerpen eind september, maar dat is niet meer zo heel lang. Ook de Belgische ploeg zal haar daar echt wel nodig hebben om zich te kunnen plaatsen voor de Spelen. Daar moeten ze in de top 12 finishen."

Sinds de Spelen in Tokio heeft Derwael nauwelijks in competitie geturnd. Er zijn veel vraagtekens over waar ze nu staat. Steffy Merlevede

Derwaels gebrek aan wedstrijdritme begint stilaan problematisch te worden. "Sinds Tokio heeft ze nauwelijks in competitie geturnd. Ze deed enkel het WK in Liverpool waar ze niet alle toestellen deed. Er zijn heel veel vraagtekens over waar ze staat. Kan ze zich nog opladen om op het WK opnieuw voor alle toestellen te gaan?"

"Het wordt hoe dan ook mentaal geen eenvoudige revalidatie om nu weer te moeten pauzeren. In haar reactie op sociale media zei ze ook dat ze net weer stond waar ze wou staan, en dan heb je dit weer voor. Op een dik jaar van de Spelen in Parijs wil je toch meer wedstrijden hebben geturnd."

"Team moet zich ook zonder Derwael sowieso voor WK kunnen plaatsen"

Niet alleen voor Derwael is haar blessure een domper, haar afwezigheid is ook een stevige aderlating voor het Belgische team. "De brugscore van Derwael is een zekerheid. Die punten zijn altijd welkom in de totaalscore. Maar het hoeft geen ramp te zijn." "Op het EK moet België in de top 13 eindigen om zich te plaatsen voor het WK, waar ze zich vervolgens kunnen plaatsen voor de Spelen. Top 13, dat moet sowieso haalbaar zijn voor de Belgen, ook zonder Derwael." "Vorige zomer in München moesten ze het ook zonder Derwael doen, die toen nog niet klaar was voor competitie. Toen werden de Belgen vijfde als team. Maar er is ondertussen veel meer dan enkel Derwael in het Belgische turnen."

Er is ondertussen veel meer dan enkel Derwael in het Belgische turnen. Steffy Merlevede

"Lisa Vaelen is vorig jaar echt doorgebroken op het EK, met een vijfde plek in de allroundcompetitie en net geen medaille op de sprong. Maellyse Brassart stond op haar beurt op het WK in de allroundfinale."

"Jutta Verkest kennen we nog als de revelatie op de spelen in Japan en er zijn ook nog Fien Enghels en Noémie Louon. Er is meer dan voldoende Belgisch talent om zich voor dat WK te plaatsen. Derwael is er als voortrekker dan wel niet bij, maar misschien gaat ze als mentale steun nog mee naar het EK."