STVV en doelman Kenny Steppe nemen na 7 jaar "in onderling overleg" afscheid

"Om Kenny de kans te geven om voluit nieuwe opties te bekijken, hebben we samen besloten om het contract te beëindigen", duidt sportief directeur Andre Pinto de contractontbinding op de clubwebsite.

"Zo is hij vrij om gesprekken aan te knopen met andere clubs. We maken het seizoen vol met onze vier huidige keepers (Schmidt, Coppens, Boets en Lendfers), die samen een mix van ervaring en jeugdig talent vormen."

De 34-jarige doelman vertoefde een zestal seizoenen op Stayen. In die periode vatte hij in totaal 75 keer post onder de lat en registreerde hij 16 clean sheets.

Zijn meest memorabel moment? “De 1-1 in Genk. We speelden daar een goeie wedstrijd en we voelden meteen dat het een goed seizoen ging worden. Dat jaar hebben we tot de laatste wedstrijd meegestreden voor deelname aan play-off 1.”, vertelt Kenny Steppe in het persbericht.