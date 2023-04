Sporza Retro: Tom Boonen wint Scheldeprijs in 2006 na een Duvel en een waaier na 5 km

In de eerste aflevering van Wielerclub Wattage vertelde Tom Boonen een anekdote over de Scheldeprijs in 2006. De toenmalige wereldkampioen maakte daar het werk van zijn ploegmaats prachtig af in de sprint, nadat de ploeg net na de start een waaier had getrokken.

"Het was de laatste koers van het voorjaar en Kevin Hulsmans was net verjaard. Dus hij trakteerde na het eten en na die tweede (Duvel) begin je plannen te smeden. Nu mag je niet meer drinken, maar wij maakten plannen 's avonds."

"We hadden de wind gezien en ik zeg mannen: "Kom, baf." We waren na 5 kilometer met een goeie 20 man weg en de rest is nooit meer teruggekomen."