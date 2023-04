Journalist Thijs Zonneveld rijdt de Scheldeprijs: "Op de bank houd ik van kloteweer, doe nu maar een zonnetje"

Thijs Zonneveld is een 42-jarige wielercolumnist en -journalist uit Nederland. In het verleden reed hij al kleinere wedstrijden, morgen komt hij tussen de profs aan de start van de Scheldeprijs.

"Een koers die ik heel graag wil rijden", vertelt Zonneveld, die een shirt van de BEAT Cycling Club zal dragen.

"Enerzijds om onze sprinters Büchli, Havik en Vermeulen een handje te helpen. Anderzijds is het voor mij een enorme plus om als journalist mee te kunnen kijken in het peloton waar ik normaal verslag over uitbreng."



De Scheldeprijs is een semiklassieker, de oudste voorjaarsklassieker in Vlaanderen.

"Een lastige wedstrijd met renners die me alle hoeken van de koers kunnen laten zien", beseft de 42-jarige renner/reporter, "maar ik heb wel een acceptabel niveau."

"Normaal gezien kan ik mijn werk opknappen voor de ploeg. En als het even kan, kruip ik aan boord van de vroege vlucht."

Ambitieus! Zonneveld: "Het zou leuk zijn. En anders werk ik in het peloton voor de ploeg. Ook leuk."