"Indrukwekkende evolutie van Kopecky, maar nog niet in het rijtje van Vos en Van Vleuten"

"Lotte is ook een hele grote, maar ze bouwt haar palmares wel nog steeds op. Geef haar nog twee of drie jaar en dan kan het zeker."

Wat niet wil zeggen dat Van Dijk niet onder de indruk was van de nieuwste tentoonstelling van Kopecky in de Ronde. "Want zelfs nadat ze op de Koppenberg mee moest afstappen, kwam ze toch bijna moeiteloos in het groepje voorin met Persico en Reusser."

"In grote rondes is ze een geval-Van Aert"

"Dat is wel nog wat anders. In het hooggebergte zie ik haar op de lange beklimmingen niet excelleren, ook al kan ze zoals Wout van Aert die korte klimmetjes wel aan. Dit jaar heeft de Tour de France Femmes ook de Tourmalet op het menu staan. Daar moet ze het nog afleggen tegen de pure klimsters."

Of Kopecky in de toekomst met klassementsambities speelt, daar hebben we momenteel het raden naar. Wat weten we wel: ook in Roubaix wil ze winnen.



Wielercommentator Renaat Schotte treedt dat bij in De Tribune: "Ik kreeg bij haar interview na de winst in de Ronde een déjà vu-gevoel. In 2005 stelde ik Tom Boonen de vraag: "En nu Roubaix?" Die vraag gaat ook haar richting uit, en daarna kunnen de pijlen op Glasgow."

"Ik wil niks jynxen, maar ze zou zomaar eens een Tom Boonen-triple kunnen neerzetten."