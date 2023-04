Canadese zwemsensatie Summer McIntosh (16) verpulvert ook wereldrecord 400m wissel

McIntosh is aan de slag op de Canadese selectiewedstrijden voor het WK in juli in Fukuoka. Dinsdag dook ze ook al 3 tienden onder het wereldrecord van de Australische Ariarne Titmus op de 400 meter vrije slag; 3'56"08 is het nieuwe record.



De tijd van Hosszu op de 400 wissel dateerde van de Olympische Spelen van 2016 in Rio.



McIntosh is al enkele jaren een fenomeen en bevestigt die status. Ondanks haar jonge leeftijd is ze regerend wereldkampioene op de 400 meter wisselslag en de 200 meter vlinderslag.



Op de 400 meter vrije slag moest ze vorig jaar op het WK in Boedapest alleen de Amerikaanse Katie Ledecky voor zich dulden. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio eindigde McIntosh als 14-jarige net naast het podium van de 400m vrij.