16-jarige Canadese Summer McIntosh zwemt wereldrecord op 400 meter vrije slag

Summer McIntosh verbaasde 2 jaar geleden al in Tokio door als 14-jarige 4e te worden op de 400 meter vrij op de Olympische Spelen.

Dat McIntosh sindsdien niet stilgezeten heeft, bleek tijdens de Canadese trials voor het WK zwemmen, dat later dit jaar plaatsvindt in Fukuoka, Japan. De intussen 16-jarige McIntosh tikte in Toronto aan na 3'56"08, goed voor een wereldrecord.

McIntosh was zo sneller dan de vorige toptijd van 3'56"40, vorig jaar gezwommen door de Australische Ariarne Titmus, de olympische kampioene van Tokio op de 400 meter vrij.

"Zwemmen is mijn leven, maar dit had ik nooit durven te dromen", sprak een dolgelukkige McIntosh na de race. "Dit had ik echt nooit verwacht. Ik ben sprakeloos. Ik ben normaal niet zo'n emotioneel persoon, maar dat is overweldigend. Ik ben helemaal euforisch."

Zwemliefhebbers kijken nu al reikhalzend uit naar het WK 2023 en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar McIntosh, Titmus en ook de Amerikaanse topper Katie Ledecky wellicht de degens zullen kruisen.

Ledecky, die in het verleden ook het wereldrecord in handen had, is de olympische kampioene van 2016 en de regerende wereldkampioene op de 400 meter vrij. De Amerikaanse werd begin deze maand nog geklopt door McIntosh op de 200m vrij tijdens een meeting in Florida. Voor Ledecky was het de 1e thuisnederlaag in 9 jaar.