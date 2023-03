Mathieu van der Poel pint zich niet vast op driestrijd en droomt: "Solo zou speciaal zijn"

Met enkele trainingsdagen in Spanje heeft Mathieu van der Poel (28) zich klaargestoomd voor de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel won al 2 keer in Oudenaarde en kan zondag mee recordhouder worden.

Een persconferentie gaf Mathieu van der Poel zoals gewoonlijk niet, zijn team Alpecin-Deceuninck regisseerde zelf weer een vooruitblik aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel zat de afgelopen dagen in Spanje en verkende niet. "Ik heb de Ronde nu al een paar keer gereden en ik ken het parcours", schetst hij. "Dan vloog ik liever naar de Spaanse kust voor de laatste hand aan mijn voorbereiding. Ook het goeie weer was een bepalende factor." Hoe hard heeft Van der Poel er nog getraind? "Ik heb in het verleden al gemerkt dat ik in Parijs-Roubaix meestal net iets minder was dan in de Ronde van Vlaanderen. Dat wilde ik dit jaar vermijden." "Zondag (de dag van Gent-Wevelgem) werkte ik er nog een laatste echt lange training af, maar ook de dagen erna stonden nog wat langere trips op het menu met extra accenten om in de Ronde al op mijn best te zijn. De laatste dagen bouwde ik uiteraard wat rust in, om de frisheid te bewaren.”

Van der Poel geeft van jetje op de Stationberg.

"Voel me meer koersklaar dan vorig jaar"

Mathieu van der Poel won dit voorjaar al Milaan-Sanremo. "Als je een Monument hebt gewonnen, dan koers je nadien altijd wat makkelijker. Maar dat betekent niet dat ik met minder ambitie aan de start zal staan." In de E3 Saxo Classic werd hij vrijdag geklopt door Wout van Aert. "Ik vond dat ik daar een hele sterke wedstrijd reed. Onderweg voelde ik mij bij de besten en dat heb ik meegenomen. Al mag je die koers niet helemaal vergelijken met de Ronde, want die is nog een stuk langer." Met Tadej Pogacar er ook nog bij lijkt het weer een feest tussen "de Grote Drie" te zullen worden. Van der Poel: "Vóór de wedstrijd zal ik me zeker niet vastpinnen op een driestrijd. De koers is onvoorspelbaar. Er kunnen goede renners zijn die anticiperen." "En er kunnen renners opduiken die anders, specifieker hebben toegewerkt naar de Ronde en zondag ook in staat zijn om de cruciale passages te overleven. Het is té gemakkelijk om te zeggen dat we er met zijn drieën bovenuit zullen steken.”

Maar wie vreest Van der Poel het meest? Van Aert of Pogacar? "“Ze zijn allebei gevaarlijk op hun manier. Tadej rijdt het liefst alleen naar de finish. Die zal er ons proberen af te rijden op de hellingen. Wout is dan weer de meest lastige klant in de sprint.” Van der Poel droomt wel van een scenario: "De voorbije drie edities reden we telkens met z'n tweeën naar de aankomst in Oudenaarde. Alleen binnenkomen zou wel eens iets speciaals zijn, maar dat is niet evident want na de Paterberg is het nog een heel eind." De Nederlander is niet bezig met het record van 3 zeges dat hij kan evenaren en lonkt ook al naar de volgende afspraak in april. "Door de rugproblemen was de aanloop vorig jaar atypisch, maar uiteindelijk haalde ik er toch mijn allerbeste niveau die dag. Nu heb ik het gevoel dat ik meer ‘koersklaar’ ben." "Vorig jaar lukte het ook met een iets minder brede basis, maar dan duurt de piek net iets minder lang. In Roubaix waren de benen al wat minder. Dat is dit jaar hopelijk anders.”

Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel (Ned) Soren Kragh Andersen (Den) Gianni Vermeersch Silvan Dillier (Zwi) Michael Gogl (Oos) Maurice Ballerstedt (Dui) Xandro Meurisse