Lotte Kopecky: "Als ik mag kiezen, dan ga ik voor Parijs-Roubaix"

"Neen", zegt ze overtuigend. "Mijn voorjaar is al geslaagd, maar dat wil niet zeggen dat ik er zondag geen zege wil bijdoen. Het hoeft gewoon niet meer, er is veel druk van mijn schouders."

Kopecky won al de Omloop en Nokere Koerse en werd 2e in de Strade Bianche. Is het zondag nog altijd van moeten?

"Of ik dan panikeer? Dat is een groot woord. Maar je denkt wel: "Oei." Het is zaak om naar je lichaam te luisteren."

"Ik had afgelopen week niet het beste gevoel, maar ik heb de nodige rust ingebouwd. Vandaag was het gevoel weer goed."

"Wat er gebeurt als ik moet sprinten met ploegmate? Ik heb nog geen idee"

Lotte Kopecky ziet met Demi Vollering, Marlen Reusser, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos nog een viertal favorieten. Wat is voor de Belgische leading lady het ideale scenario?

"Ik denk al een tijdje aan hoe we het moeten aanpakken met de ploeg. Ik hoop dat we er vanavond al even over kunnen praten."

"Een solo zoals Mathieu van der Poel graag zou willen? Dat is de meest geruststellende manier, maar bij een sprint is de ontlading groter."

Als het maar geen sprint zoals in de Strade Bianche wordt. Wat gebeurt er zondag als ze met een ploeggenote naar de finish trekt?

"Dat weet ik momenteel niet. We moeten dan praten. De enige fout die we in Siena gemaakt hebben, is dat er niet gecommuniceerd geweest is. Als we zondag goed communiceren, dan krijgen we niet meer die 5 rare minuten na de finish."

Na zondag volgt op zaterdag 8 april al Parijs-Roubaix. "Ja, die koers zit al klaar in mijn hoofd. Als ik mag kiezen, dan ga ik voor Roubaix. Maar het houdt me niet tegen om zondag te proberen te winnen."