Christophe Vandegoor wikt de Grote Drie: "Niemand is meer ontspannen dan Van der Poel"

Mathieu van der Poel

Tadej Pogacar

Vorig jaar viel hij net naast het podium en daar baalde hij zo van dat hij diezelfde avond al besliste om terug te keren en om dan te winnen. Tadej Pogacar is een lichtgewicht in vergelijking met die bonkige types. Toch geniet hij van de Vlaamse hellingen, wat vrij uniek is. Het geeft hem een mentaal voordeel. Het enige probleem voor Pogacar is dat hij alleen moet aankomen. De concurrentie zal daarom verwachten dat hij gaat aanvallen. Van der Poel en Van Aert kunnen meer pokeren.

Wout van Aert

Zijn zege in de E3 Saxo Classic was een opsteker, ook al moest hij op de Oude Kwaremont Van der Poel en Pogacar laten gaan. Wout van Aert mist zondag Dylan van Baarle, dat is een aderlating. Maar toch heeft Jumbo-Visma in de breedte nog altijd een indrukwekkende ploeg.

Kan er iemand anders winnen?

Zoals Tom Boonen in de podcast Wielerclub Wattage al zei: in de Ronde van Vlaanderen is er altijd een verrassing. Vorig jaar was dat Valentin Madouas, eerder won Alberto Bettiol.



Op basis van zijn klasse moet Tom Pidcock in staat zijn om de Grote Drie te kunnen volgen. Alleen staat er een vraagteken achter zijn naam na zijn valpartij in de Tirreno.



Voor de rest zouden ook jongens als Matteo Jorgenson, Stefan Küng of Matej Mohoric voor de verrassing kunnen zorgen. Maar in principe wordt het toch iemand van de Grote Drie.



Als je kijkt naar Milaan-Sanremo of onlangs nog de E3, dan lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat het niet een van hen wordt. Tenzij ze pech of een totale offday zouden hebben.

Christophe Vandegoor