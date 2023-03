Barcelona staat open voor 'last dance' met Messi: "Mooie verhalen verdienen mooi einde"

Het is niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt over een terugkeer van Messi naar de club van zijn hart. In de zomer van 2021 trok hij de poorten van Camp Nou achter zich dicht om transfervrij te overstap te maken naar Paris Saint-Germain.

"De financiële gevolgen van de COVID-crisis hadden er zwaar ingehakt bij de Catalanen en Messi was simpelweg onbetaalbaar geworden", aldus Rafa Yuste, de vicevoorzitter van FC Barcelona.