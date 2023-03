Ook OHL, Cercle, Anderlecht en Westerlo naar BAS in zaak rond match Charleroi-KVM

Op 7 april zullen ook Anderlecht, OH Leuven, Cercle Brugge en Westerlo aanschuiven bij de zitting van het BAS in het dossier rond de stopgezette match Charleroi-KV Mechelen. De 4 ploegen hebben zich benadeelde partij gesteld. Ze zijn, net als Charleroi, nog in de strijd om een plek in de Europe Play-offs.