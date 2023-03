Antwerp verpulvert zijn transferrecord met verkoop van Willian Pacho aan Frankfurt

Willian Pacho werd in de winter van 2022 aangetrokken door Antwerp, dat hem bij de Ecuadoraanse landskampioen Independiente del Valle wegplukte.



Uiteindelijk maakte de linksvoetige verdediger pas in april zijn debuut voor The Great Old. Zijn prestaties bleven in het buitenland niet lang onopgemerkt.

Frankfurt trok in de winterstop al aan de mouw van de 21-jarige Pacho, maar beide clubs bereikten nu pas een akkoord, voor een transfer vanaf juli.



Antwerp noemt het "een recordtransfer", zonder zelf het specifieke bedrag te noemen. In de media lees je bedragen die variëren van 9 tot 16 miljoen euro. Het vorige record lag op 4 miljoen euro voor Benson Manuel.

"Ik hou van de Bundesliga", zegt Pacho op de website van zijn toekomstige club. "Het was altijd een droom om hier te spelen. Mijn voormalige Antwerp-ploegmaat Aurélio Buta (nu bij Frankfurt) zegt dat ik geen spijt zal krijgen van mijn keuze."