Vollering "excuseert" zich voor dominantie van SD Worx: "Sorry aan het peloton, ik was vast erg vervelend"

"Dit is wel een mooie zege", glimlacht de Nederlandse kamerbreed na de finish. "Want de ploeg was echt weer aan het knallen vandaag."

Sorry voor de andere meiden in het peloton, ik ben vast erg vervelend geweest.

"De meiden deden het zo goed door om de beurt aan te vallen, zodat ik kon controleren achterin. Ik kon me de hele tijd sparen. Als ik dan toch mijn moment zag, kon ik er vol voor gaan."

Op die manier koerste de kopvrouw van SD Worx opnieuw vanuit een zetel. Iets wat dit voorjaar zo vaak gebeurt, dat Vollering er zich zelfs voor verontschuldigt.

"Sorry voor de andere meiden in het peloton, ik ben vast erg vervelend geweest", knipoogt ze.



"Soms is het wel lastig om zo te koersen, want ik mag de andere meiden ook graag. Dan denk ik toch altijd: "Sorry!". Maar kijk, ons plannetje werkte perfect vandaag. De ploeg deed het zo goed, dan moet ik het ook afwerken."

"Klaar voor de Ronde van Vlaanderen?": een retorische vraag. "We zitten in een lekkere flow met de ploeg", vindt Vollering. "We zeggen zelf lachend: "flow with the go". En het flowt wel erg goed bij ons!"