Ook Duitse pers is onder de indruk van Belgen: "Counters benaderden de perfectie"

"Nauwelijks te geloven dat België er in Qatar zo vroeg uitvloog op het WK. Vooral het counterspel benaderde de perfectie."

Met Domenico Tedesco aan het hoofd heeft de Belgische ploeg sinds kort een Duitse insteek. De bondscoach is opgegroeid in de regio Stuttgart, waar hij ook zijn assistenten Andreas Hinkel en Thomas Schneider vandaan heeft.

"België heeft Duitsland zijn grenzen aangegeven", klinkt hij bij de openbare omroep ARD.

"Het eerste halfuur dreigde een afgang te worden voor de Duitse ploeg, die uiteindelijk ook verdiend verloor. België scheepte Duitsland met veel vragen op."

"België had zich prima ingesteld op de Duitsers", vindt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Duitsland werd een helft lang kapotgespeeld door België", schrijft de Bildzeitung.

"Dit was horror voor Duitsland. Bij de rust stond het 1-2, maar het had ook 0-4 kunnen zijn", lezen we bij Focus.