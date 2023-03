Alleen oude bekende Rousseaux staat tussen Roeselare en Europese beker: "Hoopte op deze droomfinale"

Roeselare staat op twee wedstrijden van een Europese stunt. Vanavond neemt het met de heenwedstrijd in Modena een eerste horde.

Voor Tomas Rousseaux, die onder leiding van vader Emile bij Roeselare speelde, wordt het een blij weerzien met heel wat ploegmaten.

"Ik hield het parcours van Roeselare in de gaten en hoopte stiekem op deze droomfinale. Onlangs stuurde ik nog een grappend bericht met ex-collega Stijn (D'Hulst) dat we elkaar in de finale zouden zien. Dat dit nu werkelijkheid wordt, is heel speciaal", opent Tomas Rousseaux.

Het sterrenensemble van Modena is topfavoriet, maar in Italië weten ze ondertussen dat Roeselare geen makkelijk te wassen varkentje is. Het schakelde in de halve finale immers landgenoot Piacenza uit.

"Piacenza had Roeselare duidelijk onderschat. Ze kwamen net van een high na een gewonnen bekerfinale en waren daardoor niet gefocust. We willen niet dezelfde fout maken. Daar wordt ook op gehamerd in de kleedkamer."