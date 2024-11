"Lijkt wel het leven van een profvoetballer": Simon Plaskie keert met volleybalgek Berlijn terug naar België

wo 20 november 2024 09:52

Simon Plaksie begint zich thuis te voelen in het volleybalgekke Berlijn.

Big in Berlin. Simon Plaskie waagde zich afgelopen zomer aan de overstap van het veilige Roeselare naar de Duitse hoofdstad. De hoekspeler vond er een publiek dat verlekkerd is op volleybal. Dat neemt hij mee naar Maaseik voor het Champions League-duel. "De beleving tijdens de match is écht van een ander niveau", deelt Plaskie.

"De zaal zit hier altijd vol, echt zot." Na enkele maanden acclimatiseren voelt Simon Plaskie zich stilaan thuis in de Duitse drukte. De voormalige hoekspeler van Roeselare bouwt in Berlijn aan de volgende stap in zijn carrière. En dat met telkens heel wat ogen op hem gericht. "De club lijkt wat op Roeselare, maar veel groter. Daar zit het verschil: bij elke thuiswedstrijd zitten hier minstens 4.000 fans. Bij onze opener waren er zelfs 7.000 mensen aanwezig." "Er komt dus wel wat druk bij kijken", glimlacht Plaskie over zijn inburgering bij Berlin Recyling Volleys. Een marketingmachine, overigens. (Lees voort onder het Instagrambericht)

Van schaduw naar voorgrond

Het leven als Berlijner heeft Plaskie al onder de knie. Ook zijn familie en vrienden hebben van dichtbij al gezien hoe het volleyballeven over de grens is. "Soms lijkt het een beetje op het leven van een profvoetballer", gaat de 23-jarige aanvaller voort. "Je hebt als speler hier veel aanzien, omdat de club daar zijn uiterste best voor doet." Zo heeft de club een eigen app. Al stopt het daar niet. Op sociale media wordt elke dag originele content voorzien met spelers - hierboven het bewijs. "En elke week komt er een radioploeg naar een training, na de match zijn er dan weer handtekeningsessies in de ruime fanshop", getuigt Plaskie. "Mensen willen Berlijn gewoon eens aan het werk zien. We hebben zelfs een soort harde kern die meereist naar elke uitmatch, ook in de Champions League."

Als Maaseik één match wil winnen, zal het wel thuis tegen Berlijn zijn. Simon Plaskie

Daar zit de sportieve superioriteit voor iets tussen. Want vergis je niet: Berlijn is de absolute primus in Duitsland. Na 9 speeldagen verloor het nog maar 2 sets. Neen, geen matchen. Sets. "Het niveauverschil tussen mijn ploeg en de rest van de competitie is misschien zelfs groter dan dat van Roeselare in de Belgische", vergelijkt Plaskie de klasse van zijn team. Het logische gevolg: een vaste basisstek heeft de nieuwkomer nog niet. "Ik speel zeker mijn sets", verzekert de hoekspeler. "Maar er staan twee Duitse internationals op mijn positie mét olympische ervaring. Voorlopig moet ik mijn weg zoeken." "Maar ik leer heel veel, want het niveau op training ligt vaak hoger dan op match. En ik geniet het vertrouwen van de coach. Als het niet goed loopt, ben ik de eerste invaller."

Simon Plaskie was vorig seizoen bepalend in de titelfinale tegen Maaseik.

Maar stiekem hoopt Simon Plaskie op net iets meer dan een invallersrol in het Champions League-duel tegen Maaseik. Uitgerekend in de zaal waar hij enkele maanden geleden een titelfeestje mocht vieren na een sterke match. "Het wordt een speciale wedstrijd", grijnst hij. "Ik ken jongens genoeg bij Maaseik. Maandag had ik al even contact met hen. Maar een weddenschap hebben we nog niet afgesloten." Zeker omdat Berlijn vol voor de drie punten zal gaan in Limburg. "Ons doel is en blijft groepswinst. We zijn torenhoog favoriet, maar Maaseik is geen ploeg waar je zomaar over walst. En ook: als ze één match willen winnen, zal het wel thuis tegen Berlijn zijn." Op zijn hoede is Plaskie zeker. Vanavond mogen de sterren van Berlijn hun status bewijzen.

