Roeselare, 21 jaar na vorige Europese stunt: "Het doet iets als je die beker aanraakt"

In de Final Four, gespeeld in het Poolse Chestochowa, klopte Roeselare in de halve finale het organiserende team met 1-3.

"De aanloop naar de finale was eerder makkelijk", blikt Baeyens terug, maar de Final Four was toch een stunt."

"Waarom? Door in het hol van de leeuw, bij een Poolse topclub , in een erg vijandige sfeer, met 1-3 te gaan winnen. De finale tegen Espinho was veel makkelijker."

"We konden mekaar nauwelijks horen in de zaal, communicatie was onmogelijk, maar toch bleven we altijd de controle behouden", aldus kapitein Walter Engelen, die bezig was aan zijn laatste seizoen.