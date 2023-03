"Roeselare moet echt top zijn en van onderschatting zal nu totaal geen sprake zijn"

"In Roeselare hebben sommige spelers van Piacenza zich laten vangen, daar moeten we eerlijk in zijn. Dat zal nu totaal niet gebeuren."

"Waarschijnlijk is het ook een beter team, want ze staan boven Piacenza gerangschikt. Maar Roeselare heeft wel een nadeel tegenover de vorige ronde: van onderschatting zal nu geen sprake zijn."

"Ik heb al gezegd dat ik de kansen op fiftyfifty schat", zegt ex-Roeselare-coach Dominique Baeyens, "maar dat werd me niet door iedereen bij Roeselare in dank afgenomen."

Roeselare is vandaag naar Italië afgezakt waar het morgenavond Modena bekampt in het eerste luik van de finale van de CEV Cup (live te bekijken vanaf 20.25 u op Ketnet).

"Met elke uitslag in Italië valt er een week later nog iets te doen"

Dominique Baeyens beschrijft Roeselare als "een solide en moeilijk te bespelen blok" met een spelverdeler (Stijn D'Hulst) op "Europees topniveau". "Er zijn geen zwakke plekken en tactisch zijn ze vaak sterker."

Roeselare speelt de return volgende week in eigen huis: "Met elke uitslag in Italië valt er daarna dus nog iets te doen. Het slechtste scenario - 3-0 morgen - betekent dat een 3-1 in Roeselare volstaat voor een golden set."

"Daar mag je niet op gokken, maar het is belangrijk. De beker zal dan ook in de zaal staan: voor veel spelers is het once in a lifetime."

"Dat moet je boven jezelf uitstijgen. Alles staat of valt met één gegeven: Roeselare moet echt top zijn. Als ze onder dat niveau gaan, dan maken ze geen kans."