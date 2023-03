Roeselare kan Europese triomf al ruiken na wereldprestatie op bezoek bij Modena

Belgische droomavond in Modena

21 jaar na zijn historische eindzege in de Top Teams Cup mocht Roeselare zich opnieuw opmaken voor een Europese finale. Na de stunt in de halve finale van de CEV Cup tegen Piacenza troffen de West-Vlamingen met Modena opnieuw een Italiaanse reus.

Voor de heenwedstrijd in Italië had Roeselare-coach Steven Vanmedegael er geen doekjes om gewonden: "We komen om iets te rapen." En of zijn team dat ook deed. De bezoekers toonden in set één geen enkel symptoom van plankenkoorts tegen de Italiaanse sterren en pakten de eerste setwinst: 21-25.

Modena moest komen, maar botste op een ijzersterke Belgische organisatie. Ook aanvallend bracht Roeselare wervelend volleybal op het parket, met als exponent de Argentijnse aanvaller Pablo Kukartsev. Ook in een spannende tweede set trok het finaal aan het langste eind: 23-25.

Het resterende zelfvertrouwen van Modena - als dat er nog was - ebde helemaal weg. De Franse sterspeler Earvin N'Gapeth stond met een non-prestatie symbool voor de Italiaanse onmacht. Roeselare denderde onverstoord verder en maakte het in stijl af: 21-25 en 0-3 in sets. Een absolute stunt.

Volgende week is de opdracht duidelijk voor Roeselare. Als het in een kolkende zaal op Schiervelde twee sets kan winnen in de terugmatch, is de tweede Europese eindzege voor de club - en voor een Belgische club tout court - een feit.