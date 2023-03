José De Cauwer: "Veel renners krijgen morgen dé kans om hun Ronde van Vlaanderen te winnen"

"In Waregem krijgen die renners allemaal de kans om hun Ronde van Vlaanderen te winnen."

"Daarom zou ik mijn sterkste ploeg ook al opstellen in Dwars door Vlaanderen. Door de afwezigheid van de Grote Drie (Van Aert, Van der Poel en Pogacar) vergroten de kansen van veel renners."

"Iedereen is nu gefocust op de Ronde van Vlaanderen. Maar hoeveel ploegen kunnen naar de Ronde gaan met de ambitie om te winnen? Dat zijn maximaal 5 à 6 teams", schat José De Cauwer.

Dwars door Vlaanderen is de laatste jaren uitgegroeid tot de ultieme test voor de Ronde van Vlaanderen.

5e worden in de Ronde is misschien moeilijker dan Dwars door Vlaanderen winnen. Maar zo'n zege staat wel op je erelijst.

"5e worden in de Ronde is misschien moeilijker dan Dwars door Vlaanderen winnen. Maar zo'n zege staat wel op je erelijst. En probeer maar eens een koers te winnen."

"Winnen is winnen. En in het wielrennen draait het nog altijd om winnen."