Erevoorzitter Gent-Wevelgem: "Ik was niet content, maar nu praat iedereen over ons"

Over Gent-Wevelgem 2023 zijn al liters inkt gevloeid na de ontknoping met Wout van Aert en Christophe Laporte. De Vlaamse klassieker is een organisatie van Flanders Classics, maar was jarenlang het kroonjuweel van onder meer de West-Vlaamse familie Gheysens. Hoe beoordeelt erevoorzitter Luc Gheysens wat er gisteren in "zijn" Gent-Wevelgem is gebeurd?

Gent-Wevelgem zit in de portefeuille van Flanders Classics, maar was jarenlang het kindje van de West-Vlaamse families Langedock-Gheysens. Erevoorzitter Luc Gheysens (voorzitter van 1981 tot 2017) zag hoe zijn troetelkind gisteren een bizarre plottwist kreeg. "Ik meng me niet in de keuze van de renners", zegt hij the day after. "Ik heb de kritiek van onder meer Tom Boonen gelezen. Ik volg hen: ik zou het zelf ook niet gedaan hebben, maar wie ben ik? Ik respecteer Wout van Aert." "Of hij spijt zal krijgen? Dat weet ik niet, want ik zie hem deze koers nog winnen. Deze koers is op zijn lijf geschreven." En Gheysens ziet meteen ook een voordeel. "Sommigen menen dat dit een devaluatie is van onze koers, maar ik zie dat Gent-Wevelgem op de voorpagina van L'Equipe staat. Welke koers kan dat zeggen?" "Ik zei gisteren: "Als hij de overwinning dan toch wegschenkt, dan liefst aan een Franse ploegmaat." We zitten hier aan de grens, hé."

"Nu praat heel de wereld over ons"

Al geeft Luc Gheysens ook toe dat zijn standpunt gisteren iets minder mild was. "Op het moment van de aankomst was ik niet content." "De koers raakt me in hart en nieren, maar persoonlijk zag ik liever Van Aert winnen. Ik vond dat je zoiets niet doet, maar koers is emotie." "Maar na reflectie zeg ik: "Heel de wereld praat over ons." Dat was vorig jaar al na de overwinning van Biniam Girmay en nu opnieuw. Voor onze koers is dat dus goed." "Als je de sterkste bent, dan geef je geen zege weg. Maar binnen hun ploeg is het nu verdeeld." "En een renner als Van Aert is een zegen voor de wielersport. En voor de renners heb ik ook nog veel meer achting gekregen na gisteren: begin er maar eens aan in de gietende regen."

Je moet zorgen dat men over je babbelt, ook als koers. We gaan weer over de tongen. En die Laporte is ook geen pannenkoek, hé. Luc Gheysens