Cian Uijtdebroeks: "Niet verwacht dat ploeg Evenepoel het systeem Ineos kon kopiëren"

"Als je de ploeg van Remco naar voor zag schuiven, dan wist je hoe laat het was", lacht hij in De Tribune.

Hij was zo onder de indruk dat hij hun collectieve prestatie koos als zijn moment van de week in De Tribune.

Over de vraag wie de sterkste ploeg was, bestond minder discussie. Soudal-Quick Step domineerde en controleerde. Dat voelde Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) aan den lijve.

In de laatste etappe in Barcelona offerde elke ronde iemand van de ploeg zich vol op tijdens het explosieve klimmetje.

"Het was spectaculair en ik had niet verwacht dat ze het systeem van Ineos zouden nabootsen en daar ook in zouden slagen."

"De eerste keer dat me dat echt opviel, was in de derde rit naar La Molina. Bergop deden ze een redelijk zware lead-out om de aanval van Remco Evenepoel in te leiden."



"Nog spectaculairder vond ik het in de laatste etappe in Barcelona. Elke ronde offerde iemand van hun ploeg zich vol op tijdens het explosieve klimmetje. Van Wilder als laatste, tot Remco aanviel. Het was echt afzien."

"De hele ploeg (Soudal-Quick Step) is in opbouw naar de Giro en maakte indruk."