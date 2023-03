Mark Cavendish stopt op de Taaienberg voor een praatje met Tom Boonen

Is dit het seizoen te veel voor Mark Cavendish? Sterk gepresteerd heeft hij nog niet. Een 3e plaats in de openingsrit van de UAE Tour, dichter is hij niet bij een zege geraakt.

Ook de voorbije weken niet. In Milaan-Sanremo finishte Cavendish als 150e, in Brugge - De Panne en in de E3 haalde hij de streep niet.

In de E3 hield Cavendish dan maar halt om zijn voormalige ploegmaat Tom Boonen te groeten. De 5-voudige winnaar had er postgevat op zijn berg: de Taaienberg.