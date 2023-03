Wind! Regen! Dat doet denken aan Gent-Wevelgem 2015: "Het was die dag op de limiet"

Een blik op het weerbericht voor zondag - de dag van Gent-Wevelgem - is voldoende om de herinneringen aan 2015 razendsnel op te roepen. De renners van toen die er nog altijd bij zijn, schuifelen al een beetje ongemakkelijk over het zadel. Wie gestopt is, heeft een verhaal voor het leven.

Zondag wordt het betrokken met een groot deel van de dag regen, waarbij de neerslagsom sterk kan oplopen. Aan zee en ook in het zuiden wordt de wind krachtig. De voorspellingen van het KMI voor zondag liegen er niet om. Gent-Wevelgem wordt uitgeregend en de wind zal zijn rol spelen.

Want tussen startplaats Ieper en aankomstplaats Wevelgem wordt richting de kust gereden. Naar de Moeren, waar de wind sowieso een gesel is voor wie er de wegen moet trotseren.

Zoals zwemmen tegen de stroom in

Gent-Wevelgem kan niet in een adem genoemd worden met regen en wind zonder te denken aan de editie van 2015.

Geraint Thomas is wellicht nog altijd blij dat op zo'n 60 kilometer van de finish het gras in de kant niet gemaaid was die dag. Zo landde zijn koprol zacht toen rukwinden tot 90 km/u hem zonder medelijden wegbliezen.

Motorrijders met jaren ervaring in de koers spraken over taferelen die ze nooit eerder hadden meegemaakt.

"Het was zoals tegen de stroom zwemmen", vertelde Sep Vanmarcke later. "Als de wind van rechts kwam, stuurde je constant naar rechts om rechtdoor te rijden. Anders blies de wind je naar links."

Afzien vanaf de neutrale start

Geraint Thomas werd ondanks zijn bijna iconische valpartij uiteindelijk nog derde in 2015. Na Niki Terpstra en winnaar Luca Paolini. Eerste Belg op de vierde plaats was Stijn Vandenbergh, de 1,99m grote reus van op dat moment Omega Pharma - Quick Step. "Ik had die dag misschien wel de beste benen uit mijn carrière", blikt hij nu 8 jaar later terug. "Ik vond het best leuk. Veel had met adrenaline te maken." Terwijl bijna iedereen afzag bij de beesten die dag, blijft de editie van 2015 voor de sterke beer uit Oudenaarde een mooie herinnering.

"Normaal begint een finale pas op 70 kilometer voor het einde. In Gent-Wevelgem 2015 moest je eigenlijk al bij de neutrale start bij de les zijn. Er stond zoveel wind, dat het elk moment in waaiers kon breken."

"Het was zelfs niet waaiers rijden", zei vluchter van de dag Jurgen Roelandts daarover. "Het was elk individu voor zich tegen de wind."

Door natuurlijke selectie kwam Stijn Vandenbergh vooraan in koers. In een achtervolgende groep op de eenzame leider: Jurgen Roelandts. Die ook lijdde met lange ij, door opkomende krampen.

"Ik was die dag eigenlijk aangewezen als knecht voor Mark Cavendish, maar die had een slechte dag", vertelt Stijn Vandenbergh over die achtervolging. "Achteraf is het makkelijk praten, maar was ik samen met Roelandts op pad geweest, dan hadden we misschien wel iets kunnen forceren die dag. Al ging hij wel erg vroeg."

Extreme focus en altijd blijven trappen

Nu zondag lijkt vooral veel regen een zekerheid. Weinig renners stappen dan met volle zin van de teambus. "Ikzelf vroeger ook niet", bevestigt Stijn Vandenbergh. "Koude vond ik niet erg, dan was ik goed. Zoals Tim Wellens dat ook heeft. Maar regen, daar reed ik niet graag in. Je kan moeilijker remmen en er zijn meer valpartijen."

