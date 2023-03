Storm in een glas water: UCI ziet geen graten in smeren ketting Van Aert

Op 22 kilometer van de aankomst kregen we heel even een close-up van de ketting van Wout van Aert in beeld. Die werd gesmeerd door een mecanicien vanuit de volgwagen.

Volgens de officiële regels zou dat niet mogen. En Twitter was er als de kippen bij om het uit te pluizen, maar de wedstrijdjury zag er geen graten in.

Het momentje was de UCI-commissarissen wel niet ontgaan. En er kwam ook een beraadslaging aan te pas. Maar de conclusie was dat Van Aert geen bijkomend voordeel haalde uit de handeling. De ingreep vond plaats achteraan de groep en Van Aert ging zelfs niet aan de wagen hangen.

Daarom werd het incidentje verticaal geklasseerd.