"Wout van Aert moet E3 Harelbeke winnen om vol vertrouwen naar Ronde te gaan"

Heeft Wout van Aert winst in de E3 Saxo Classic in Harelbeke nodig om vol vertrouwen naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te gaan?

"Ik vind van wel", zegt Dirk De Wolf. "Dat zal een boost geven, want winnen zou willen zeggen dat hij zijn 2 grote concurrenten, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, verslagen heeft."

Tom Boonen knikt: "Er is een reden waarom zoveel renners de dubbel Ronde van Vlaanderen-E3 Harelbeke gewonnen hebben."

"Een zege in Harelbeke heb je nodig voor jezelf om rustig toe te kunnen leven naar de Ronde."

Boonen doet er nog een schepje bovenop. "De E3 is gewoon een heel mooie koers, mooier dan de Ronde van Vlaanderen. Harelbeke is ook veel intensiever dan de Ronde."

"Harelbeke is de laatste grote test voor de Ronde en daarom wordt er heel nerveus gekoerst", voegt De Wolf er nog aan toe. "Het is de laatste jaren belangrijk dat je de E3 Harelbeke wint of - in iets mindere mate - Gent-Wevelgem."