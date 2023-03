Zweedse nationale ploeg opgeschrikt door bomdreiging in aanloop naar duel tegen Duivels, verdachte opgepakt

Twee dagen voor het kwalificatieduel tegen de Rode Duivels staan alle veiligheidsdiensten plots op scherp bij Zweden.

Tijdens de woensdagtraining vond namelijk een opmerkelijk incident plaats. Een "zestigjarige man" was namelijk de Friends Arena in Stockholm binnengedrongen en sprak volgens lokale media "dreigende taal".

Hij werd meteen gearresteerd door de veiligheidsdiensten.

De verdachte had ook enkele zakken mee. "Hij deed uitschijnen dat er een bom in zat", aldus een woordvoerder van de politie. "Door te zeggen dat hij dingen mee had die chaos en wanorde konden veroorzaken."

Volgens de woorvoerder liet de man ook objecten achter in het stadion. De politie is die momenteel aan het onderzoeken met politiehonden en - robots. Ook de rest van de arena wordt uitgekamd.

Door het incident werd de geplande persconferentie uitgesteld. De nationale ploeg en aanwezige journalisten mochten zich ook een tijdlang niet verplaatsen.

Vedette Emil Forsberg maakt zich evenwel geen zorgen in aanloop naar de match tegen België: "We voelen geen angst, het is een ongelukkig voorval. Maar alles zou onder controle moeten zijn, dus we voelen ons veilig."