Woelwater Adebayor (ex-City en Arsenal) roept hobbelige carrière halt toe

De profcarrière van Adebayor was er op zijn zachtst gezegd een met ups en downs. De Togolees ontbolsterde in Frankrijk bij Metz en AS Monaco. Daarna volgde een woelige passage bij Arsenal, een lucratieve overstap naar Manchester City, een uitleenbeurt bij Real Madrid, een herlancering van zijn carrière bij Tottenham en een flopseizoen bij Crystal Palace.

Op het einde van zijn carrière bolde Adebayor nog uit in Turkije bij Istanboel Basaksehir en later in thuisland Togo bij Semassi. Bij die laatste kondigt de boomlange spits nu zijn voetbalpensioen aan.