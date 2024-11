Pep Guardiola zet opmerking over krabwonden recht: "Wou zelfverminking niet bagatelliseren"

De frustraties na de 3-3 tegen Feyenoord waren bij Pep Guardiola zo groot dat hij zichzelf tot bloedens toe had gekrabd. Op de persconferentie na de match gaf de coach van Manchester City daar een lichtvoetige reactie op, een reactie die hij nu via de sociale media heeft uitgeklaard.

Manchester City gooide gisteren tegen Feyenoord een 3-0-voorsprong te grabbel. 'Dit is om je haren uit je hoofd te rukken' moet Pep Guardiola gedacht hebben. Maar bij gebrek aan haren werden het krabsporen op zijn hoofd en neus.

"Ik heb dit met de nagel van mijn vinger gedaan. Ik wil mijzelf pijn doen", zei de Spanjaard hierover.



Een dag later wendt hij zich tot X om deze uitspraak - die bij sommige mensen in slechte aarde was gevallen - te verduidelijken.

"Ik was verrast door die vraag op het einde van de persconferentie. Met mijn antwoord wou ik absoluut het ernstige probleem van de zelfverminking niet bagatelliseren."

"Ik weet dat veel mensen elke dag met gezondheidsproblemen worstelen. Ik wil van dit moment gebruik maken om de spots te zetten op een van de mogelijke manieren waarop ze hulp kunnen zoeken", schrijft Guardiola, waarna hij doorverwijst naar de Britse hulporganisatie The Samaritans.