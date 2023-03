Ronnie O'Sullivan ziet het snooker afglijden: "We staan er slechter voor dan ooit"

De internationale snookerkalender is voller dan ooit, met toernooien over de hele wereld. Toch is topspeler Ronnie O'Sullivan somber gestemd als het over de toekomst van zijn geliefde sport gaat. In een explosief interview noemt de zevenvoudige wereldkampioen man en paard. Bij de World Snooker Tour zijn ze alvast "not amused".