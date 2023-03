Hanne en Stijn Desmet na heisa met Nederland: "Meerdere landen zeggen dat we welkom zijn"

De samenwerking met Nederland leek een'match made in heaven'. "De coaches die het oorspronkelijk geregeld hadden (Pieter Gysel en Jeroen Otter, die nu weg zijn) hadden zeker het doel dat we samen naar de top zouden gaan", zegt Stijn.

"Net iets hogerop in de federatie bekijken ze het misschien anders. Als wij ook medailles beginnen te pakken, is dat niet goed is voor hun medailleaantal."

"Het zal sowieso moeilijk zijn om ergens op hetzelfde niveau terecht te komen. Als we weg moeten, dan zal het sowieso aanpassen worden en zal het een lastig jaar worden. Maar hopelijk vinden we snel onze draai en zitten we dan goed voor de komende jaren."

Want over enkele jaren, in 2026, komen de Winterspelen in Turijn eraan en daar wil de familie Desmet schitteren. "Qua timing is het eigenlijk nog best goed. Als er verandering komt, dan zou dit een goed moment zijn. Dan kunnen we nog 2 jaar goed oefenen."