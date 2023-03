Haaland stopt met scoren: Noor mist EK-kwalificatieduels tegen Spanje en Georgië

Na de klinkende 6-0-overwinning tegen Burnley werd Haaland op het uur naar de kant gehaald door trainer Pep Guardiola. De Noorse goalgetter kampt met een vervelende liesblessure.

Haaland moet dus noodgedwongen een kruis maken over de EK-kwalificatiewedstrijden met Noorwegen tegen Spanje en Georgië. Een verdict dat volgens bondscoach Ståle Solbakken hard aankwam bij de spits.

"Gelukkig is er nog genoeg vertrouwen, talent en cohesie in deze groep om in de volgende wedstrijden punten te pakken. We gaan ons hoofd geen millimeter laten hangen, maar blijven werken om maximaal voorbereid te zijn op zaterdag en dinsdag", reageert Solbakken.

Door zijn blessure wordt de indrukwekkende run van Haaland tijdelijk een halt toegeroepen. Dit seizoen scoorde hij al 42 keer in 37 wedstrijden voor Manchester City. Voor Noorwegen duwde Haaland er 21 tegen de netten in 23 wedstrijden.

Het is al van 2000 geleden dat Noorwegen zich nog eens heeft kunnen plaatsen voor een groot toernooi.