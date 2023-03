Gerben Thijssen blaakt van vertrouwen en tekent nieuw contract tot 2025: "Bekroning voor mijn werk"

Contractverlenging als motivator

En als je een sprinter vertrouwen geeft, levert dat wel resultaten op. "Dat de ploeg alles inzet op mijn sprint, is erg leuk om te horen. Eens je in de winnende flow zit, gaat het wat makkelijker om opnieuw te winnen. Maar het hoeft niet te stoppen bij twee zeges. Ik moet de rest van het seizoen – en ook in de grote rondes – nog bevestigen."

Zowel in Bredene-Koksijde als de GP Monseré was de sprinter van Intermarché-Circus-Wanty de snelste. "Ik won de jeugd wel af en toe mijn koers, maar nu ben ik echt een killer aan het worden. Dat geeft vertrouwen, wat ik ook krijg van de ploeg, en zorgt voor extra motivatie."

Een kwestie van enkele procentjes, oordeelt Thijssen over het verschil tussen zichzelf en de absolute topsprinters.

"Het vermogen is er zeker, nu is het zaak om ervaring op te doen in die sprints. Het niveau is zo hoog, dus je moet altijd het perfecte moment kiezen."

De tijd om zijn sprint te perfectioneren, krijgt hij alvast van zijn team. "Ik mag aankondigen dat ik bijgetekend heb bij de ploeg", zegt Thijssen enthousiast.

"Twee extra jaren zijn een bekroning voor het werk dat de ploeg en ik geleverd hebben. Dat zorgt ook voor rust in mijn hoofd. Zelfs al mocht het voortaan minder gaan, heb ik toch zekerheid van een mooi contract."

Het contract was even voor de GP Monseré getekend en had duidelijk een goede invloed. Wat wil Thijssen nog winnen dit seizoen? "Zo veel mogelijk", lacht hij.

"Het liefst van al zou ik me nog een paar keer willen laten zien, de grote jongens willen kloppen en de stap maken naar de top."