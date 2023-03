Triomferende Gerben Thijssen slaat terug na fotofinish-debacle: "Een dikke middelvinger naar de rest"

Een antwoord met de pedalen. Gerben Thijssen boekte in de Bredene Koksijde Classic een deugddoende overwinning. Eerder dit jaar was hij al de snelste in de GP Monseré, maar die overwinning werd door een wazige finishfoto toen stevig in twijfel getrokken. "Ik heb vandaag alle frustraties uit mijn lichaam gespurt", klonk het.