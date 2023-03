Ploegmaats én elkaars grootste concurrenten: wrevel tussen Verstappen en Perez was al zichtbaar in Jeddah

Het toont nog maar eens hoe de relatie tussen Verstappen en Perez bekoeld is sinds vorig seizoen. In Brazilië kreeg Perez geen vrije doorgang van zijn ploegmaat, ook al kostte hem dat de tweede plek in de WK-eindstand. Die wonde ettert nu nog verder.

Perez, die in de laatste race van 2021 zijn stinkende best deed om Hamilton af te houden en Verstappen zijn eerste wereldtitel te bezorgen, was verbolgen. "Nu heb ik zijn echte gezicht gezien", zei hij.

Nu de maskers zijn afgevallen, is het duidelijk dat Verstappen de kopman van de ploeg is, ook al beweert Christian Horner dat "ze gewoon tegen elkaar mogen racen, zolang ze het netjes houden".

Perez is evenwel niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen. Nu de rivalen in de schaduw staan, kan de Mexicaan zich volledig richten op zijn ploegmaat. Over 2 weken in Melbourne zal duidelijk worden of hij die strijd met zijn ploegmaat aankan.