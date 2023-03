BEKIJK: Fernando Alonso is eerst de held, dan de pineut en dan weer de held

Fernando Alonso eiste in de beginfase van de GP van Saudi-Arabië de schijnwerpers op. In positieve zin omdat hij bij de start de leidersplaats opeiste en in negatieve zin omdat hij niet juist stond opgesteld bij de start.

Alonso moest een tijdstraf van 5 seconden uitzitten tijdens zijn pitstop, maar na de race beslisten de stewards dat een van zijn mecaniciens iets te vroeg contact had gemaakt met de Aston Martin van de Spanjaard.

"Eerlijk, dit doet niet veel pijn", zei Alonso. "Ik stond op het podium, kreeg een trofee en mocht vieren met champagne, maar nu tel ik blijkbaar drie punten minder. Ik denk dat het eerder de FIA is die een mal figuur slaat."

"Je kunt toch geen straf uitspreken 35 ronden na de bewuste pitstop. Ze hadden meer dan genoeg tijd om ons over die extra straf te informeren."

Aston Martin liet het daar niet bij en ging in beroep tegen de extra straf. Daarop werd de extra tijdstraf voor Alonso kwijtgescholden. Zo eindigt de Spanjaard toch als derde.

Hij is nu de 6e rijder met 100 podiumplaatsen op zijn naam, na Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost en Kimi Raikkonen. "Ik ben heel blij met onze tweede podiumplek van het seizoen", glimlachte de Spanjaard. "We tonen dat we het tweede snelste team kunnen zijn."