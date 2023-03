Wint Red Bull elke race in 2023? Waarom de voorspelling van Russell waarschijnlijk niet uitkomt

De gridstraf voor Charles Leclerc (Ferrari) doet de tegenstanders nog meer wanhopen. Al na één race in het F1-seizoen klinken er doemberichten in de paddock: valt er iets te doen aan Red Bull in 2023? Na de dominante race in Bahrein trok George Russell (Mercedes) alvast zijn conclusies. "Red Bull heeft deze wereldtitel al binnen", stelde de Brit. "Ik denk dat ze elke race gaan winnen dit seizoen. Dat is mijn gok." Niet meteen de voorspelling waar de F1-kijker, die een spannende titelstrijd had gewenst, op hoopt. Toch hoeven de F1-liefhebbers nog niet te wanhopen. Al zeker niet dat Red Bull elke race zal winnen. Dat is in de hele F1-geschiedenis nog maar twee keer gebeurd: in 1950 (Alfa Romeo) en 1952 (Ferrari). Mercedes kwam in 2014 en 2016 wel dichtbij, en McLaren in 1988 nog dichter. Het won met Alain Prost en Ayrton Senna toen 15 van de 16 races.

Ander circuit, andere waardeverhoudingen?

De openingsrace van het seizoen was evenwel een realitycheck voor Ferrari en Mercedes. "We verloren een seconde per ronde. Dat is echt gigantisch", stamelde Leclerc in Bahrein. Toch zijn er verzachtende omstandigheden, zeker voor de Scuderia. Het circuit in Bahrein is uniek: het is extreem zwaar voor de achterbanden en daar had Ferrari last van. In Saudi-Arabië zal dat euvel Ferrari normaal gezien niet kwellen. Bovendien hebben ze in de Italiaanse fabriek in Maranello vooral gewerkt aan snelheid op de rechte stukken, wat in Jeddah een groot voordeel kan opleveren. Het stratencircuit van Jeddah kan dus misschien een ander licht werpen op de waardeverhoudingen.

De vloek van de openingsrace

Max Verstappen (Red Bull) rekent zich best ook nog niet rijk na één race. Toch zeker niet als de Nederlander een beetje bijgelovig is. Want de voorbije 6 seizoenen ging de wereldtitel niet naar de rijder die de openingsrace had gewonnen. Kijk maar naar vorig jaar: Ferrari was euforisch met de overwinning van Charles Leclerc in Bahrein, maar Verstappen ging wel met de wereldtitel aan de haal. Als die vloek nog een 7e hoofdstuk krijgt, dan volgt er geen 3e wereldtitel op een rij voor Verstappen.

Wat doet de windtunnel?