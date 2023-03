Max Verstappen is net op tijd hersteld van ziekte voor GP Saudi-Arabië

"Ik voel me weer goed na een paar dagen niet fit te zijn geweest vanwege buikgriep", schreef de Nederlander van Red Bull op Twitter. "Ik heb daarom mijn vlucht een dag verschoven, dus ik ben pas vrijdag op de baan."



Verstappen mist dus enkel de mediaverplichtingen op donderdag, de rest van het weekend komt niet in gedrang. De tweede race van het F1-seizoen in Jeddah staat zondag om 18 uur op het programma. Op vrijdag zijn de vrije trainingen, waarna een dag later de kwalificatie is.

Verstappen won 2 weken geleden op dominante wijze de Grote Prijs van Bahrein, de eerste Grote Prijs van het seizoen. Hij is daardoor de leider in het klassement.