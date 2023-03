Dario Cataldo loopt waslijst aan breuken op na horrorval in Catalonië: "Hij is bij bewustzijn"

De akelige valpartij gebeurde bij het ingaan van de laatste 6 kilometer.



Op een kaarsrechte baan tikten Adam Yates (UAE) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) elkaar in alle hectiek aan. Met een grote tuimelperte tot gevolg.

Onder meer Michael Storer en Chris Hamilton gingen tegen de vlakte. De Italiaan Dario Cataldo was er het ergst aan toe.



De renner van Trek-Segafredo kwam tegen een stoeprand terecht en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De ravage is groot. "Dario heeft meerdere ribbreuken opgelopen, 2 gebroken lendenwervels, een gebroken sleutelbeen en breuken in zijn linkerheupkop, dijbeen en in het kogelgewricht van zijn heup."

"Hij is bij bewustzijn en zal morgen al een operatie ondergaan aan zijn dijbeen."

Cataldo is 38 en heeft nog een contract lopen tot eind 2024 bij Trek-Segafredo. Op zijn erelijst staat onder meer een ritzege in de Giro (2019) en in de Vuelta (2012).